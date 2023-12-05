عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي بمدرسة السادات فى الزقازيق

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية والمقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ودعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بالمديرية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان وعدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية والموسيقية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي بالتربية والتعليم.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري وتقديم طلاب قسم التربية الموسيقية لعدد من الأغاني الوطنية بالإضافة الي تقديم عدد من الطلاب والطالبات من ذوي الهمم عزفاً موسيقياً نال إعجاب واستحسان الحضور.

 

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه معرض الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والذي يضم المفروشات والمنتجات اليدوية ومنتجات مستوحاة من البيئة وكذلك تفقد معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات، والنماذج، والصور، والرسومات، والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية.

 

كما حرص المحافظ على تفقد أقسام معرض التربية الفنية والذي يضم (اشغال فنية – مشغولات من الخزف والمعدن – منحوتات – ورق البردي – نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفة بأشكال فنية مختلفة – الجداريات والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل وتحكي بطولات أبناء الشرقية وكذلك مجسمات للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من التوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكه الإبداع في الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزه.

265 كشكا للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

كما حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صور تذكارية مع الطلاب والمعلمين المشاركين بالمعرض مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية بمختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وفي نهاية الزيارة وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس حي أول باستخدام الجداريات واللوحات التي تحكي عن بطولات أبناء الشرقية في اعمال التجميل الجارية بحوائط نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق وذلك لإبراز الاعمال الفنية للطلاب وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

ترشيحاتنا

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم

ارتفاع ملحوظ في الأسعار.. ثاني أكبر منتج للقهوة بالعالم يعلن نبأ صادما

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ