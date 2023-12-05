تطور خطير.. قوات الاحتلال تستهدف جنود الجيش اللبناني وتصيب بعضهم

ذكرت قناة المنار اللبنانية بأن عددا من جنود الجيش اللبناني سقطوا بعد استهداف إسرائيلي لموقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة في جنوب لبنان.

فيما أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وبحسب البيان؛ فقد شدد الحزب على أن ذلك الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقــاومته الباسلة ‌‏والشريفة.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بـ 10 صواريخ من جنوب لبنان.



يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع مستحدثة للاحتلال في تلال كفر شوبا المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن الاثنين ، شنه لـ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن مواطنين أصيبوا بجروح من جراء صواريخ الحزب.

وفي بيانات منفصلة، قال حزب الله إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأضاف أنه استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري، واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، لكن في مناسبات معدودة.

ويعد الهجوم الأعنف لحزب الله منذ نوفمبر الماضي، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.