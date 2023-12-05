سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على إنبي

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في انهاء الشوط الأول أمام إنبي متقدما بهدف نظيف سجله أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق في الدقيقة 42 من مباراة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة تحت قيادة أيمن الرمادي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.