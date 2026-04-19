منظومة طبية موحدة بسوهاج.. مستشفيات جديدة تدخل الخدمة تحت مظلة الجامعة بتكلفة 2.8 مليار جنيه

أعلنت جامعة سوهاج عن ضم ثلاث مستشفيات حديثة إلى هيكل مستشفياتها الجامعية، في خطوة تستهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

موافقة مجلس الجامعة على إدخال 3 مستشفيات تحت إدارتها

وكشف الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن موافقة مجلس الجامعة على إدخال كل من مستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى شفا الأطفال، ومستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، ضمن المنظومة الإدارية والتنظيمية للمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الطبية داخل الجامعة.

وأوضح أن هذه المستشفيات تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه، مع تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة، ويسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة.

وأشار "النعماني" إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظة، حيث تتيح منظومة موحدة أكثر كفاءة وانسيابية، إلى جانب دورها في دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الكليات الطبية، من خلال توفير بيئة تطبيقية متطورة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة.

ويأتي هذا التطوير ليعزز من مكانة مستشفيات سوهاج الجامعية كمركز طبي متكامل، قادر على تقديم خدمات تخصصية دقيقة، تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الرعاية الصحية في صعيد مصر.