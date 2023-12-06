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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالها عن يوسف الشريف .. إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة |صور

إنجي علاء
إنجي علاء

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورًا لها أثناء تأديتها مناسك العمرة من أمام الكعبة ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت إنجي علاء ، قائلة: "اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً ومهابة، الحمد لله يا رب أنك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب أنك دايماً المنقذ الرحمن الرحيم".


وأضافت إنجي علاء: "فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين.. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

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إنفصال إنجي علاء ويوسف الشريف

وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء إنفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا ، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

أخر إحتفال جمعهما

ما أثار الريبة هو احتفال الثنائي قبل عدة أشهر بعيد ميلاد يوسف الشريف الـ 45، و خاصة أن "الشريف" أعجب بزوجته من اللقاء الأول بينهما بعد حوار صحفي أجرته معه، و في اللقاء الثاني عرض عليها الزواج مباشرة.

المؤلفة إنجى علاء تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة يوسف الشريف و انجي علاء أحدث حالات الأنفصال فى الوسط الفني

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