أعلنت انفصالهم.. إنجي علاء تكشف سر غير متوقع عن يوسف الشريف

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس، تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وكشفت إنجي علاء سرا عن يوسف الشريف خلال لقاء تلفزيوني سابق وقالت:" أوضح الفنان يوسف الشريف، أنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، يضمن له عدم طلب المخرج او المنتج منه تقديم مشاهد ساخنة، لافتا إلى أنه توصل إلى هذا القرار بعد أن نصحه والديه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهم لفيلم هي فوضى، وشعوره بنوع من الحرج لما قدمه من مشاهد يعتبرها غير لائقة.

وتحدث يوسف الشريف، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية عن قصة حبه لـ إنجى علاء، قائلا : "بعد دوري في فيلم هي فوضى، لقيت المجلة اللى فيها إنجى بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك".

وأضاف: ورغم عدم ثقتى فى قدراتها فى البداية لصغر سنها إلا أنها غيرت وجهة نظري لثقافتها ولبقاتها في إدارة الحوار وحسيت إنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها ، واتقابلنا بعدها بسنة عن طريق أصدقاء مشتركين".