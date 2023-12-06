عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعترف بمقـ تل قائد وحدة الكشف عن المفقودين خلال معارك غزة

المقدم احتياط يوهاي
المقدم احتياط يوهاي جور هيرشبيرج

اعترف جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقـ تل المقدم احتياط يوهاي جور هيرشبيرج 52 عاماً، قائد وحدة البحث عن المفقودين في الفرقة 98.

 

وقال جيش الاحتلال إن جور هيرشبيرغ لقى مصرعه في حادث سيارة عسكرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 

وأفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 410 جنديا، وذلك عقب الإعلان عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأمس الثلاثاء، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء سبعة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة على يد مقاتلي كتائب القسام.

جيش الاحتلال الإسرئيلي قائد وحدة البحث عن المفقودين في الفرقة 98 عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال حركة حماس قطاع غزة الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

السعودية.. تعليق الدراسة في جدة بعد تقرير الأرصاد حول موجة الطقس السيئ

وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل

صحف السعودية.. تعليق الدراسة بمدارس جدة وزلزال عنيف يضرب الفلبين

الإعلام الفلسطيني: سقوط 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

ميدو: هناك من حاول الإطاحة بـ إيهاب جلال من الإسماعيلي

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ