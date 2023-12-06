الاحتلال يعترف بمقـ تل قائد وحدة الكشف عن المفقودين خلال معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقـ تل المقدم احتياط يوهاي جور هيرشبيرج 52 عاماً، قائد وحدة البحث عن المفقودين في الفرقة 98.

وقال جيش الاحتلال إن جور هيرشبيرغ لقى مصرعه في حادث سيارة عسكرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 410 جنديا، وذلك عقب الإعلان عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأمس الثلاثاء، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء سبعة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة على يد مقاتلي كتائب القسام.