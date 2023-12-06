صحف السعودية| تعليق الدراسة بمدارس جدة.. وزلزال عنيف يضرب الفلبين

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص.. اليوم

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا إلى 23 شخصًا

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بطائرة مُسيَّرة

اهتمت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، بعدة أحداث عالمية و محلية.

فجاء في صحيفة عكاظ أن أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر «منصة مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأضافت صحيفة الرياض أن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.



وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كلم، من بلدية هيناتوان الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كلم.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقالت صحيفة الرياض أن ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إلى 23 شخصًا من المتنزهين، حيث غطى الرماد والدخان أجزاء من المنطقة.



وكان المتنزهون من بين 75 شخصًا تم تسجيلهم لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد الماضي.

وتسببت الأمطار والطرق الزلقة في تعثر جهود العثور على ضحايا ثوران البركان وإجلائهم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، أن أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.