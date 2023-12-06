عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| تعليق الدراسة بمدارس جدة.. وزلزال عنيف يضرب الفلبين

صدى البلد

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص.. اليوم

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا إلى 23 شخصًا

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بطائرة مُسيَّرة

 

اهتمت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، بعدة أحداث عالمية و محلية.

فجاء في صحيفة عكاظ أن أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عن بُعد عبر «منصة مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأضافت صحيفة الرياض أن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.


وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كلم، من بلدية هيناتوان الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كلم.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقالت صحيفة الرياض أن ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إلى 23 شخصًا من المتنزهين، حيث غطى الرماد والدخان أجزاء من المنطقة.


وكان المتنزهون من بين 75 شخصًا تم تسجيلهم لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد الماضي.

 وتسببت الأمطار والطرق الزلقة في تعثر جهود العثور على ضحايا ثوران البركان وإجلائهم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا.

 

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، أن أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر. 

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث إدارة تعليم التقارير الحضور الجوية السعودية الأوسط اع غزة استهداف استهداف قاعدة عين الأسد أربعاء أرصاد الجوية السعودية الشرق الاوس السعودية اليوم الدراسة الصحف السعودية اليوم الصحف السعودية الصحف السعودي المركز الوطني للأرصاد الجوية المركز الوطني للأرصا العربية السعودية خسائر بشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن موقف فيتوريا من ضم فتوح للمنتخب

خبير لوائح يكشف مفاجأة في أزمة الشيبي والشحات

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الإسكان: 1000 شركة سجلت على بوابة الفرص الاستثمارية خلال 6 أشهر

شهداء في قصف إسرائيلي جديد على 3 أحياء بـ غزة

القمة الخليجية ومأساة غزة.. هل بإمكان العرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ