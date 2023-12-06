وكيل صناعة الشيوخ: العالم سيدرك في الانتخابات الرئاسية عظمة المصريين وتأييدهم لقائدهم

أعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته التامة فى أن كل المصريون الشرفاء سيخرجون في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في طوابير كبيرة ليقولوا نعم للرئيس السيسى حتى يدرك العالم أجمع عظمة المصريين وتأييدهم لقائدهم واننا جميعاً نقف وراء الرئيس السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ومن كل اتجاه.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : سنقول للعالم أجمع إننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن متوجهاً بكل التحية والتقدير على الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى لتسليح الجيش المصرى الباسل بأحدث الأسلحة العالمية لدرجة أنه اصبح التاسع عالمياً وأنا ليس لدى أى تخوف على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها لأننا لدى وكما أكد رسولنا الكريم خير أجناد الأرض.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أنه جاء اليوم الذى عرف فيه العالم كله أنه لدى مصر حاكم عظيم ووطنى مخلص وصادق مع شعبه ومقاتل عظيم وكيف لا وهو الذى حمل كفنه على يده لإنقاذ مصر من قوى الشر والظلام والارهاب.

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ويكفينا نحن كل المصريين شرفاً أن الرئيس السيسى حقق نجاحات وانجازات ومشروعات قومية عملاقة لم تشهدها مصر منذ أكثر من نصف قرن وأن مصر أصبح لديها جيشها الباسل والقادر على حفظ أمن واستقرار مصر والحفاظ على جميع حدودها وهو الدرع والسيف الفتاك لكل من يحاولون المساس بمصر وشعبها.