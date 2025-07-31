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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: ضبط 1307 حالات إشغالات مُخالفة

حملات على الأسواق
حملات على الأسواق
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن ضبط 1307 حالات إشغال طريق من قِبل أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى ضبط "تروسيكلات" و"بيتش باجي" وعربات متحركة وثابتة للباعة الجائلين، احتلت الأرصفة "ملك المواطنين" بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال الحملات المكبرة التي تُنَفَّذ عبر إدارة الإشغالات، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحملات المكبرة اليومية للمدينة، التي تُنفَّذ على مدار 24 ساعة، لرفع إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق حركة سير المواطنين، وتتسبب في الزحام والاختناقات المرورية، وتلوث الهواء والضوضاء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم ضبط  167 حالة مضبوطات، وتحرير 50 محضر إشغال طريق، و30 محضرًا لبائعين جائلين مخالفين، في شوارع: الثانوية، وعمر المختار، وليبيا، والإسكندرية، وعلم الروم، والكورنيش، والمنطقة الطبية، ومنطقة العوام.
كما تم التنبيه على أصحاب المحال بعدم تكرار المخالفات، لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تحرير 21 مخالفة من خلال لجنة مُشكَّلة للمرور على محال الجزارة والأسماك والدواجن، مضيفًا أن الحملة أسفرت عن ضبط سندات مياه مخالفة، ومواتير، ومواسير، وإشغالات طريق، وتصريف مياه المحال في شبكة الأمطار، فضلًا عن رصد عدم تعاقد بعض المحال مع إدارة المخلفات الصلبة لنقل مخلفات الجزارة والأسماك والدواجن.

وأكد اللواء محمد صحصاح أن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إزالة إشغالات الطريق المخالفة، وترك الأرصفة للمشاة كحق أصيل "ملك للمواطنين"، فضلًا عن تحسين الشكل الحضاري والمظهر العام بالشوارع والميادين، والحدّ من الأضرار البيئية والصحية، والقضاء على مصادر الضوضاء والإزعاج، وهو ما لاقى قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين مع أداء الحملات.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الأهالي وأصحاب المحال التجارية الالتزام بعدم إشغال الطريق بما يشوّه المظهر العام للمدينة، مؤكدًا ضرورة منع احتلال الأرصفة، وعدم تمركز الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، حفاظًا على الطابع السياحي للمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدفع بالحملات المكبرة لفرض الانضباط، ومتابعة جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية، ومنع إشغالات الطريق المخالفة في نطاق المدينة.

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