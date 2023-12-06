إدارة الإسماعيلي تحسم قرار رحيل عبد الرحمن مجدي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف إدارة الإسماعيلي مع رحيل اللاعب عبد الرحمن مجدي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إدارة الإسماعيلي تغلق الباب أمام رحيل عبد الرحمن مجدي في يناير المقبل بسبب مشكلة إيقاف القيد”.

من جانب اخر، أعرب حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": " حققنا فوزًا هامًا على البنك الأهلي بعد سلسلة من التعثرات، سيعطينا دفعة قوية في المباريات المقبلة، خاصًة أن الفريق يقدم مباريات جيدة لكن التوفيق لم يحالفنا في أكثر من مباراة، كما أن الفوز جاء في الوقت المناسب، ودفعنا للتقدم نوعًا ما في جدول ترتيب الدوري الممتاز".