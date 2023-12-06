قبرص تحظر المعاملات الماليةبعملة هذه الدولة

ذكرت صحيفة “بوليتيس”، أن الحكومة القبرصية أمرت البنوك بالبلاد بوقف جميع المعاملات باستخدام الروبل الروسي.

وأوضحت الصحيفة، أن الحظر يأتي كجزء من التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ولم يحدد متى دخل الحظر حيز التنفيذ.

وزعم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في تقريره السري بشأن قبرص الشهر الماضي أن “الصناعة المالية المترامية الأطراف في الجزيرة مكنت موسكو من تفادي نظام العقوبات”.

وأضاف أن شركات المحاماة والمحاسبة تحقق في احتمال إساءة استخدام عملية تسجيل الأعمال السريعة التي مكنت الروس من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في قبرص والاستفادة من الإعفاءات الضريبية. وباعتبارها دولة في الاتحاد الأوروبي، تلتزم قبرص بالعقوبات المالية والتجارية التي فرضها الاتحاد على موسكو.

وأوضحت “بوليتيس”، أن الولايات المتحدة سترسل فريقًا من 24 مسؤولًا عن إنفاذ القانون، بما في ذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشبكة إنفاذ القانون في الجرائم المالية (FinCEN)، إلى قبرص للمساعدة في التحقيق.