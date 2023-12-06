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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 1.26 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 355.11 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 907.78 مليون درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 42.93 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

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وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 17.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42.37 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10.44 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 33.49 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65.12 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 15.94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 289.14 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 110.91 مليون درهم و110 رهن فلل وشقق بقيمة 178.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20.1 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 193.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 63.19 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم.

أهم مبايعات الأراضي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشقق والفلل تصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي اليوم

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