إسرائيل تكشف مفاجآت مدوية بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن ضابط أمن إسرائيلي، بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية جمعت أدلة بشأن هجوم واسع النطاق تستعد له حركة حماس منذ عام.

وحسب “واشنطن بوست”، قال ضابط الأمن الإسرائيلي: “تلقينا معلومات استخباراتية في أغسطس الماضي بشأن هجوم وشيك لحماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.

وأوضحت “هاآرتس”، أن “الحاضرين للاجتماع في وزارة الدفاع خلصوا إلى أن حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم”.