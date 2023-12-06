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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقصى في خطر| الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مسيرة يمينية متطرفة يعتزم مستعمرون متطرفون القيام بها للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، تحت شعار فرض السيطرة اليهودية على القدس والأقصى.

 

مسيرة مستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى 

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه المسيرة هي الأكثر استفزازًا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ساحة الصراع.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

مستوطن إسرائيلي مسلح بسـ.كين يحاول اقتحام المسجد الأقصى

ولفتت الوزارة إلى إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد  أنها اعتداء على  الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين.

وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت قوات الاحـ تلال المواطنين من الدخول إليه للصلاة. 

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