شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن موعد مسابقة التربية والتعليم 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للعام الثالث على التوالي، لـ 30 الف معلم.

شروط مسابقه 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الشروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم، وجائت كالتالي:-

أن يكون التقدير العام المتقدم للمسابقة (مقبول) فأعلى. أن يجتاز المتقدم للمسابقة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة. اجتياز المتقدم للمسابقة الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم. يجب على المتقدم للمسابقة التقديم في المحافظة الكائن بها محل الإقامة وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي. متمتعًا بالجنسية المصرية . محمود السيرة وحسن السمعة . ألا يكون االمتقدم للمسابقة سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون المتقدم للمسابقة سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. ألا يزيد سن المتقدم للمسابقة عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، بشرط رفعها على الموقع بصيغة JPG وأن تكون أصلية وملونة، ومن المتوقع ألا تختلف مستندات العاميين الماضيين عن مستندات مسابقة التربية والتعليم 2024، وهذه المستندات شملت الآتي:

الموقف من الخدمة العسكرية ذكور والخدمة العامة إناث. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. إيصال الإيداع البنكي. صورة شخصية للمتقدم. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين). صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم مع مراعاة رفعها بـ(وجهين بحسب الأحوال) . المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى (إن وجد).

موعد مسابقه 30 ألف معلم

واوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بإجراء مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024 في شهر يناير المقبل لعدد 30 ألف معلم مساعد لسد احتياجات الوزارة.

وأضاف أن الدكتور مصطفي مدبولي وجه بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو 2024 لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثانى؛ بحيث يكون العدد بحلول نهاية عام 2024 قد بلغ 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.