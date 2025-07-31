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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كوب شاي داخل السيارة.. عادة يومية قد تدمّر صحتك

كوب شاي
كوب شاي
ريهام قدري

قد تبدو لحظة احتساء كوب الشاي مع سيجارة بعد الأكل أو في الصباح عادة يومية عند البعض، لكنها في الحقيقة واحدة من أخطر العادات التي تدمّر صحتك بصمت.

 ماذا يحدث داخل جسمك؟


عند الجمع بين شرب الشاي وتدخين السجائر، تحدث سلسلة تفاعلات ترفع من امتصاص المواد السامة والضارة:

 1. مضاعفة امتصاص المعادن الثقيلة: الشاي يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة، لكن عند تدخينه مع السجائر، تتحول هذه المواد إلى وسيلة لمساعدة الجسم على امتصاص معادن ثقيلة ضارة مثل الرصاص والكادميوم الموجودة في التبغ.

 2. شلل للهضم ومضاعفات بالمعدة: بعد الوجبة، يندفع الدم إلى المعدة للمساعدة في الهضم، لكن النيكوتين الموجود في السجائر يُقلل من تدفق الدم للمعدة، فيؤدي إلى عسر هضم، وانتفاخ، واضطرابات معوية مزمنة.

 3. ارتفاع خطر السرطان: كوب الشاي الساخن قد يُضعف الأغشية المبطنة للفم والمريء، ما يُسهّل امتصاص المواد المسرطنة في دخان السجائر، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بسرطان الحنجرة والمريء بنسبة أكبر.

 4. الشاي لا ينقذك بل يزيد الطين بلة! البعض يعتقد أن الشاي "ينظف الجسم" من آثار التدخين، لكن العكس صحيح، حيث إن الكافيين في الشاي يتفاعل مع النيكوتين ويؤدي إلى زيادة التوتر وارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب.


- المصدر العلمي: دراسة نُشرت في Journal of Food and Chemical Toxicology عام 2023

كوب شاي شاي وسجاير شاي الشاي

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