النائب مجاهد نصار يوجه الشكر للرئيس السيسي بسبب مبادرة خفض الأسعار

وجه النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على الرغبة في التخفيف على المواطنين، والعمل على تخفيض الأسعار في ضوء الارتفاعات الكبيرة والمبالغ فيها في الفترة الأخيرة، وخاصة في سعر السكر.

مجاهد نصار يتحدث عن مبادرة خفض الأسعار

وأضاف “نصار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن المبادرة التي أقامها في محافظة القليوبية لتوفير الأسعار تأتي في ضوء رغبة الرئيس السيسي والقيادة السياسية في تخفيض الأسعار، موضحا أنه على مدار الفترة الماضية أن المسؤولين في وزارة التموين والمحافظين يقومون بجمع التجار من أجل العمل على تخفيض الأسعار، ألا أنه بعد انتهاء الاجتماعات يتم تجاهل ما قيل، وتظل الأسعار مرتفعة.

وتابع، أن التجار ينتهجون هذا الأمر في العديد من المحافظات المختلفة، ولذلك اتخذ الرئيس السيسي قرارات بالعمل على المبادرات، إذ يوجد في محافظة القليوبية حول 250 مبادرة لبيع السلع بأسعار مخفضة، ويتم دعم المبادرات من قبل محافظ القليوبية، ومن خلال وزارة التموين كذلك.

واستكمل، أن المبادرة تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في التخفيف على المصريين، وتشهد الأسعار فيها انخفاضات كبيرة حيث يتم بيع السكر بـ 27 جنيه، والأرز بـ 24 جنيه.