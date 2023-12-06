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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للسيسي تشارك بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن |صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، الشكر  لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب، موضحاً أنه على مدار 9 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن قد استعرض عددا من تلك المشروعات والمبادرات الصحية والمجتمعية التي ساهمت في النهوض بحياة المواطن المصرى، فقد أدت مبادرة القضاء على فيروس سي إلى  اعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في النهوض بحياة الريف المصري، وغيرها من المبادرات.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية، وأن موقف الدولة المصرية في القضية الفلسطينية واضح منذ البداية وهو لا لتهجير الفلسطينين، لا لتصفية القضية الفلسطينية، مع التمسك بحقوق الأخوة الفلسطينيين بحل الدولتين.

من جانبهم، أكد قيادات حزب حماة الوطن تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمنين ماحققته الدولة المصرية خلال سنوات الماضية من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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