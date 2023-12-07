هشام زعزوع يكشف تفاصيل مقابلته مع الرئيس الإيراني

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه اتخذ قرارًا وقت توليه حقبة الوزارة بوقف السياحة الإيرانية في مصر بعد الهجوم على أتوبيس السياح من قبل بعض المواطنين ورشقه بالحجارة.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندها فوجئ بمؤسسة الرئاسة رفضت قراره والمطالبة بإكمال برنامج السياحة، ففهم وقتها أن الهدف ليس سياحيًا ويوجد هدف أبعد خلف السياحة الإيرانية.

وعن زيارته لإيران قال إن المقابلة كانت مع نائب رئيس الجمهورية، ولم يكن في برنامجه زيارة رئيس الجمهورية، وأيقن أن أول وزير مصري يزور إيران بعد المقاطعة الطويلة التي امتدت من حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فإيران لم تفوت الفرصة وطلب أحمد نجادي، مقابلته.

هناك تقارب

وأكد أنه استأذن لمقابلته وتمت الموافقة وخلال اللقاء تحدثا في المجمل أن مصر بلد عريقة ولها حضارة وكذلك إيران وانه يأمل بعد هذه الزيارة بأن يكون هناك تقارب.