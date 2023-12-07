أرقام صادمة لـ مانشستر سيتي وجوارديولا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا انتصارًا ثمين على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب جوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه بيب في 535 خاضها بالدوريات.

ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري، والذي سبق وأن حققه عامي 1931 و1903.

وانتزع أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب جوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.