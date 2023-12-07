عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام صادمة لـ مانشستر سيتي وجوارديولا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق أستون فيلا انتصارًا ثمين على حساب ضيفه مانشستر سيتي 1-0، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب جوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه بيب في 535 خاضها بالدوريات.

ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري، والذي سبق وأن حققه عامي 1931 و1903.

وانتزع أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب جوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.

جوارديولا أستون فيلا مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي أوناي إيمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

صدمة في ليفربول.. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

مانشستر يونايتد يدواى جراحه بفوز هام على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

السيتى يواصل السقوط .. أستون فيلا يفوز على مانشستر سيتي في الدوري

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

فان دايك يقود ليفربول للتقدم على شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أرقام صادمة لـ مانشستر سيتي وجوارديولا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مندوب إسرائيل: دعوة جوتيريش لوقف النار تستهدف الإبقاء على حكم حماس بغزة

صدمة في ليفربول.. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

خطفت قلوب العالم .. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب | شاهد

ميزة جديدة لإرسال صور وفيديوهات على واتساب بأعلى جودة..الطريقة هنا

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: 3 آلاف متطوع لمتابعة الانتخابات ومساعدة الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها | شاهد

بالأسود.. درة تخطف الأنظار على سجادة الحمراء

أثار جدلًا بين مصر وألمانيا.. كيف تم تهريب تمثال نفرتيتي لـ برلين؟

بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ