آمنة: الدولة لا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على الأراضى الزراعية بالمحافظات

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء مع محافظ أسوان بمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأى تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف .

وأكد اللواء هشام آمنة، علي أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية في هذا الملف الهام، حيث تقوم وحدات المتغيرات المكانية برصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ويتم التحرك السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإزالته فى المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلي تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال شهر نوفمبر الماضي في استرداد ٦٢ ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة بعد إزالة ٢٠٧ حالة بناء مخالف، وكذا إزالة ٢٦٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ١٨ فدان، مؤكدًا على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.