الهلال الأحمر بالغردقة ينظم تدريبات للمتطوعين على كيفية إدارة المخيمات ونصبها

تحسبًا لمواجهة أخطار السيول والأزمات

نظمت جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر بمقرها بالغردقة تدريبات مكثفة لمتطوعى الجمعية للتعرف على كيفية إدارة المخيمات ونصب الخيام.



و قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية إن التدريبات جاءت بناء على توجيهات خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصرى بالبحر الأحمر بضرورة تكثيف الجهود والتدريبات لمتطوعى الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تحسبًا لمواجهة أخطار السيول والأزمات.



وأشار عبد الباسط إلى أن تدريب المتطوعين من الشباب على كيفيه إدارة المخيمات ونصب الخيام

وقام بالتدريب احمد محمد عبدالباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالبحر الأحمر وبحضور خالد احمد سيد رئيس مجلس الإدارة و علاء رشاد مدير الجمعيه واستهدف التدريب عدد ٥٠ شاباً وفتاة من متطوعى الهلال الأحمر.