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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بنجاح الرقابة الإدارية فى كشف شبكة الفساد بوزارة التموين

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للحكومة وأجهزتها بصفة عامة ولهيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة على تحركها لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.


وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : أن هناك خللاً في عدد من ملفات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بدون أى مبرر فى مقدمتها ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية التى نجحت فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية وأن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تتاجر بقوت الشعب.


وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وفورية لجميع المسئولين وفى مقدمتهم كل المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق والإسعار والقبض على جميع المخالفين من محتكري السلع وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة والضرب بيد من حديد ضد من يتاجرون فى قوت الشعب مؤكداً أن الكشف عن شبكة الفساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن ما حدث فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع الأساسية بصفة عامة والسكر بصفة خاصة يؤكد وجود خلل كبير فى أجهزة الرقابة الداخلية داخل عدد من الوزارات وذلك يتطلب من الحكومة إعادة صياغة الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع من الفساد
 

الرقابة الإدارية الفساد التموين

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