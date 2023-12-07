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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بهدف الحفاظ على الثروة العقارية| صيانة دورية لـ49050 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان

جانب من أعمال الصيانه
جانب من أعمال الصيانه

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يتم إجراء الصيانة والنظافة الدورية لـمكونات 2449 عمارة تضم 49050 وحدة سكنية، بالإسكان الاجتماعي بمناطق وأحياء مختلفة بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح " حسن "، أن أعمال الصيانة والنظافة بالإسكان الاجتماعي شملت 34 عمارة بالحي 9، و220عمارة غرب الحي 10، و 110عمارات غرب الحي 14، و 218 عمارة بالحي 11، و 29 عمارة بالحي 12، و 123 عمارة بالحي 15، و 146 عمارة بالحي 16 منطقة 1، و68 عمارة بالحي 16 منطقة 3، و 172 عمارة بالحي 16 منطقة 4، و 182 عمارة بالحي 16 منطقة 5، و 520 عمارة بحي الأندلس شرق الحي 16 نموذج 90م2 للوحدة، و7 عمارات بحي الأندلس شرق الحي 16 نموذج 75م2 للوحدة.
وأشار " حسن " إلى أن أعمال الصيانة والنظافة شملت 157 عمارة بالحي 29، و 138 عمارة بالحي 30، و 180 عمارة بالحي 31، و 145 عمارة بالحي 33، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال بمشاركة 6 مكاتب وشركات متخصصة في هذا الشأن، بجانب التنفيذ الذاتي بالشركة. 

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وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه .

إجراء الصيانة أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي مدينة العاشر من رمضان الثروة العقارية حى الأندلس

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