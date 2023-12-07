بالتقسيط على 15 سنة واستلام بعد سنتين.. الإسكان تطرح وحدات 95 مترا

قام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بطرح عدد 52 شقة سكنية بنظام التخصيص ، وبحسب الطرح فإن الشقق جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.



ويتم التقديم علي وحدات المجتمع السكني الجديد -أطلس – حلوان من خلال الخطوات الأتيه :-

1- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيهًا.

2- تتم المعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

3- تم تخصيص أرقام التليفونات التالية للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣



مساحات شقق الإسكان في حلوان

1- تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

أسعار شقق الإسكان في حلوان

1- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

2- سعر الشقة مساحة 90 مترًا، 686 ألف جنيه.

3- سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

أنظمة سداد شقق الإسكان في حلوان

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

2- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)

3- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

5- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

6- يتم دفع فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

7- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.