عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتقسيط على 15 سنة واستلام بعد سنتين.. الإسكان تطرح وحدات 95 مترا

صدى البلد

 

قام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بطرح عدد 52 شقة سكنية بنظام التخصيص ، وبحسب الطرح فإن الشقق جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.


ويتم التقديم علي وحدات المجتمع السكني الجديد -أطلس – حلوان من خلال الخطوات الأتيه :-

1- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيهًا.
2- تتم المعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.
3- تم تخصيص أرقام التليفونات التالية للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣


مساحات شقق الإسكان في حلوان

 

1- تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

أسعار شقق الإسكان في حلوان

1- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.
2- سعر الشقة مساحة 90 مترًا، 686 ألف جنيه.
3- سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

أنظمة سداد شقق الإسكان في حلوان

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.
2- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)
3- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.
5- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.
6- يتم دفع فائدة 7% على باقي سعر الشقة.
7- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

ارقام التليفونات الجهاز التنفيذي للمشروعات المجتمع السكنى الجديد المجاورة الأولى المشروع الأمريكي الوحدة السكنية بأسعار تنافسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

خطف مراته مرتين.. حكاية غريبة وراء زواج الفنان عبد السلام النابلسي

مجلس الصحفيين يزور الجرحى الفلسطينيين والأطفال المبتسرين خلال علاجهم بمصر

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بـ حي الصبرة بمدينة غزة

حكاية المادة (99).. طلب جوتيريش تفعليها بعد 52 عاما بسب كارثة غزة

سوبر هيرو.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري

بـ131 جنيها.. المصل واللقاح تطرح تطعيم السعار بفروع الشركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ