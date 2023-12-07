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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات| مقتل 3 في أمريكا علي يد مسلح.. وإسرائيل تحاصر خان يونس وسط حالة من الرعب

صدى البلد

الإمارات تعلن حرصها على دعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع

محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

إسرائيل تحاصر خان يونس وسط حالة من الرعب

مقتل 3 أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس قبل مقتله

 

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة احداث محلية و عالمية لعل أبرزها لقاء محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء في صحيفة الوطن الإماراتية استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، امس الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وخلال الاستقبال، قال الشيخ محمد بن زايد للرئيس الروسي: "أقدر دورك الشخصي في تشكيل العلاقات الدولية بين الإمارات وروسيا"، لافتا إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لـ روسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها.

وأضاف رئيس دولة الإمارات، أن العام الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا بنحو 109%.

وأشار إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع روسيا بنحو 109% يمثل نقلة كبيرة وغير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع بن زايد: "نسعى لبناء حوار استراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والتشاور".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، امس الأربعاء، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في صحيفة الامارات اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع معرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وأضاف "بوتين" أن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.

غزة وأوكرانيا

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة، وسيجري أيضًا محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا

و جاء في صحيفة الخليج أن أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الخميس، لأن هناك اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية بمحاور التوغل الصهيوني في محافظة خانيونس.

أفادت شبكة القدس ، في وقت سابق من اليوم ، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على خان يونس، و يحاصرها.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال خمسة مواطنين بينهم ثلاثة عمال من قطاع عزة في بيت لحم.

وجاء في نفس الصحيفة خبر يفيد بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في واقعة إطلاق للنار في حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية أمس الأربعاء، بحسب السلطات المحلية.

وقال مدير قسم الشرطة بلاس فيجاس، كيفن مكماهيل، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حالات الإصابات لا يمكن تحديدها حاليا، وأن عدد الضحايا يمكن أن يتغير.

وأكدت السلطات وفاة المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار مشددا على أن حالة التأهب الأمني انتهت.

وقال مكماهيل: "نعلم أن هناك 3 ضحايا، لكن لا يزال حجم الإصابات مجهولا، الرقم قد يتغير،، سنعلمكم فور وصول المزيد من المستجدات".

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