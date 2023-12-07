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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة شقيقه من تهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القطامية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة المتهم "جمعة . ح" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وبراءة شقيقه "ناصر" في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان  أبازيد وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في الاسلحة النارية "بندقتين آليتين" بغير ترخيص.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في الذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية.

وكشفت تحقيقات النيابة شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية أنه سطر بأن تحرياته السرية توصلت الي أن المتهم "جمعه . ح" وآخر  سبق الحكم عليه يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص ابان ترددهما علي طريق العين السخنة فأرسل في استصدار اذن النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتلك السيارة واسرع بالانتقال وقوة من الشرطة السريين إلي المكان الذي أيقن قدومهما له وكمن لهما وقام بضبطهما.

 وبالتفتيش عثر علي مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي وله خزنة بها 8 طلقات تبين مبلغ عن سرقته وجوالين احدهما داخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي والثاني به 25 طلقة خرطوش وجوال أبيض بداخلة بندقتين آليتين عيار 7.62 *39 مم واربعة خزائن بهم جميعا طلقات عددها 77 طلقة واقر المتهم باحرازز وحيازة تلك المضبوطات.

جنايات القاهرة القطامية الأسلحة النارية التجمع الخامس السجن المشدد العين السخنة صدر الحكم

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