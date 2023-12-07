نائب: المشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

دعا النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين للنزول والمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة المصرية، علاوة على وقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، بالإضافة إلى أن المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلى بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سنستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطى.

وأشار النائب محمود منصور، أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل، بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد فى كافة العمليات التى تسبق إعلان الفائز فى الانتخابات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة دعم الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأ وحققه من إنجازات كبرى للدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وإعادة الدولة لريادتها أمام كافة دول العالم.