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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وحدات ديزل للطوارئ وانتظام التيار.. ننشر استعدادات الكهرباء لانتخابات الرئاسة

صورة ارشيفية لوزير
صورة ارشيفية لوزير الكهرباء

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على إنتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق اللجان.

-   وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

- الإستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

- وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.


ويأتى ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

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