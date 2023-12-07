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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إذاعة الأقصى الفلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات «غلاف غزة»

صدى البلد

أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية ، اليوم الخميس، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة".


وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" عن استهداف تحشدات قوات الأسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.
 

ودمرت كتائب القسام غرف قيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
 

ودمرت القسام دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

ومنذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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