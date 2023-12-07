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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عماد قناوي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني بنص الدستور

عماد قناوي - عضو
عماد قناوي - عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

حث عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، السيدات والفتيات والشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وممارسة حقهم الدستوري.

وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأكد قناوي، ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن المرأة كسيدة للبيت وأم وزوجة ورائدة، عليها دور كبير في المشاركة، وفي توعية أبنائها وأسرتها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في الانتخابات المقبلة، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ، في القيام بخدمة وطنها، وبناء مجتمعها.

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وأشار إلى أن الدولة عملت على إتاحة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر، ومن أبرز تلك الوسائل، توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، إلى جانب التوعية التلفزيونية والإذاعية إلى توفير نموذج الاقتراع بطريقة "برايل".

وناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستوري تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها، دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن وكذلك هي فرصه للتعبير عن تأييد القيادة السياسية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية و رفضها القاطع لتصفية القضية وحفاظها علي حماية التراب المصري ووحدة وسلامة الأراضي المصرية من أي أفكار عبثية.

الاتحاد العام للغرف التجارية عماد قناوي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 مشاركة المرأة ذوي الإعاقات

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