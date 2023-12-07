شعبة اللوجستيات: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم



دعا الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين داخل البلاد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن المصريين دائما يقدموا دروسا كبيرة في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو يضعهم أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.

وأكد أن المواطنين مستمرين في أداء دورهم الوطني لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وأشار إلى ضرورة استكمال الجاليات المصرية في الخارج، دورها الوطني وتوعية ذويهم بالداخل على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مشاركة المواطنين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، ينقل رسالة للعالم، أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية، مشيرا إلى أن المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، هو واجب وطني على الجميع.