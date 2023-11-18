غرفة القاهرة التجارية: خطوات جاده لتوفير فرص عمل للشباب المصري في ألمانيا

كشف أمير نادر رياض عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن هناك خطوات تنفيذية جديدة يتم إتخاذها حاليًا في ملف التعاون مع الجانب الألماني الخاص بتدريب وتأهيل الشباب المصري لمساعدته في الحصول علي فرص عمل بالسوق الألماني وإن هذا يمثل أهمية خاصة لمجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري .



وقال أمير نادر رياض إن بداية التعاون مع الجانب الألماني من خلال منظمة هيومان ريستارت الألمانية سيكون في القطاع الطبي " الأطباء - التمريض " مشيرا الي تميز مصر في هذا القطاع علي مدار العصور الماضية حيث اأها تُصدر كفاءات في هذا القطاع لكثيرًا من الدول الخارجية مشيرًا إلي أن السوق الألماني به نقص في عدد من الوظائف منها القطاع الطبي كبداية للتعاون بين غرفة القاهرة والشريك الالماني " منظمة هيومان ريستارت " ولديهم إهتمامًا كبيرا بالكفاءات المصرية في هذا القطاع .



وتابع "رياض" : هناك بعض الإشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب العمل بالسوق الألماني بعضها سيكون مرتبط باللغة والاخر بالكفاءات الفنية في هذا القطاع سيتم إستيفائها من خلال تعان غرفة القاهرة ومنظمة هيومان ريستارت الألمانية الذي يأتي علي خلفية بروتوكول التعاون المشترك بينهما الموقع في مارس الماضي وكذلك ملحق البرتوكول الأخر الذي تم توقيعة من خلال مجلس إدارة الغرفة الحالي منذ فترة بسيطة مع نفس المؤسسة الألمانية لوضع الأليات التنفيذية لبنود هذه الإتفاقيات وتلقي طلبات الراغبين للعمل من المصريين في هذا القطاع ومساعدتهم علي إستيفاء هذه الإشتراطات علي أن يكون التدريب والتأهيل بغرفة القاهرة من خلال أكاديمية التدريب بالتعاون مع الشريك الألماني فيما يتعلق بهذا الملف .



وكشف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أنه مطلوب 500 ممرض و50 طبيب وخلال الشهر والنصف القادمين سيتم بحث الطلبات المقدمة مع الشريك الألماني وبداية من شهر يناير ستبدأ الدورات التدريبية لمساعدة الراغبين في العمل بألمانيا علي إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

وإختتم " رياض " تصريحاته : نتمني خلال الثلاثة شهور القادمة بأن تكون أول مجموعة قد إستوفت الإشتراطات المطلوبة ودخول المجموعة الاخري .