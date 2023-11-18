عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية: خطوات جاده لتوفير فرص عمل للشباب المصري في ألمانيا

أمير نادر رياض -
أمير نادر رياض - عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

كشف أمير نادر رياض عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن هناك خطوات تنفيذية جديدة يتم إتخاذها حاليًا في ملف التعاون مع الجانب الألماني الخاص بتدريب وتأهيل الشباب المصري لمساعدته في الحصول علي فرص عمل بالسوق الألماني وإن هذا يمثل أهمية خاصة لمجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري .


وقال أمير نادر رياض  إن بداية التعاون مع الجانب الألماني من خلال منظمة هيومان ريستارت الألمانية سيكون في القطاع الطبي " الأطباء - التمريض " مشيرا الي تميز مصر في هذا القطاع علي مدار العصور الماضية حيث اأها تُصدر كفاءات في هذا القطاع لكثيرًا من الدول الخارجية مشيرًا إلي أن السوق الألماني به نقص في عدد من الوظائف منها القطاع الطبي كبداية للتعاون بين غرفة القاهرة والشريك الالماني " منظمة هيومان ريستارت " ولديهم إهتمامًا كبيرا بالكفاءات المصرية في هذا القطاع .

اتحاد الغرف التجارية: اعتزام اليابان ضخ استثمارات جديدة بمصر ثقة بقوة اقتصادنا

اتحاد الغرف : مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية يضر بالاقتصاد المحلي

المطبوع على العبوة.. اتحاد الغرف التجارية: سعر السلع واحد بجميع الأماكن

عضو اتحاد الغرف التجارية السابق: "حياة كريمة" تحفز الاستثمار في العنصر البشري


وتابع "رياض" : هناك بعض الإشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب العمل بالسوق الألماني بعضها سيكون مرتبط باللغة والاخر بالكفاءات الفنية في هذا القطاع سيتم إستيفائها من خلال تعان غرفة القاهرة ومنظمة هيومان ريستارت الألمانية الذي يأتي علي خلفية بروتوكول التعاون المشترك بينهما الموقع في مارس الماضي وكذلك ملحق البرتوكول الأخر الذي تم توقيعة من خلال مجلس إدارة الغرفة الحالي منذ فترة بسيطة مع نفس المؤسسة الألمانية لوضع الأليات التنفيذية لبنود هذه الإتفاقيات وتلقي طلبات الراغبين للعمل من المصريين في هذا القطاع  ومساعدتهم علي إستيفاء هذه الإشتراطات علي أن يكون التدريب والتأهيل  بغرفة القاهرة من خلال أكاديمية التدريب بالتعاون مع الشريك الألماني فيما يتعلق بهذا الملف .


وكشف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أنه مطلوب 500 ممرض و50 طبيب وخلال الشهر والنصف القادمين سيتم بحث الطلبات المقدمة مع الشريك الألماني وبداية من شهر يناير ستبدأ الدورات التدريبية لمساعدة الراغبين في العمل بألمانيا علي إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .
وإختتم " رياض " تصريحاته : نتمني خلال الثلاثة شهور القادمة بأن تكون أول مجموعة قد إستوفت الإشتراطات المطلوبة ودخول المجموعة الاخري .

أمير نادر رياض غرفة القاهرة التجارية تأهيل الشباب المصري أيمن العشري القطاع الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يشارك في جولة دولية للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

"حماس" تطلق رشقة صاروخية نحو كيبوتس

رئيس الوزراء : أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لـ غزة كانت من مصر

رغم إصابته بالصليبي.. النني يكشف كواليس تجديد تعاقده مع أرسنال

بيان شديد اللهجة من حماس ضد الاحتلال: ستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة

أزمة عابرة وهتخلص.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

فيديو

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ