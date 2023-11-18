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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في إطلاق قافلة تحيا مصر لدعم أهل غزة

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في فعاليات إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وأطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قطاع غزة.


وقال "العشري" إن تحركات القيادة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو القضية الفلسطينية متنوعة وداعمة بقوة في كافة الاتجاهات وهو ما يعكس الموقف الثابت لمصر تجاه أشقاؤنا في فلسطين.

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وأشاد رئيس غرفة القاهرة بإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وبالدور الهام الذي تقوم به مصر في هذا الشان لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالينا في قطاع غزة.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر قد قام  بتفقد محتويات القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر قبيل إطلاقها  لدعم أهالينا بقطاع غزة.


جاء ذلك بعد عرض الصندوق، فيلما عن قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية  لإغاثة أهل غزة تحت شعار لنتشارك من أجل الإنسانية. 


وجاء إطلاق القافلة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان ولفيف من  الوزراء ومسئولي صندوق تحيا مصر الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.


وتتضمن القافلة التي يطلقها الصندوق تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" ما يقرب من 195 شاحنة (تريلا ) محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)  والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري صندوق تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر Finance

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