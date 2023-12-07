محافظ الغربية: نعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية

واصلت محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين .

استكمل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي جولاته الميدانية بمتابعة تجهيز لجان المغتربين بمدرسة ام المؤمنين ولجنة المغتربين بشونة دفره ، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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