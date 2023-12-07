اتحاد الكرة يكشف حقيقة صلح حسين الشحات والشيبي ..فيديو

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، صحة ما يتردد حول تدخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في حل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، والتي تسببت في إيقاف القيد للنادي مؤخرًا.

وقال حسين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: «لا أعلم حقيقة تدخل فيتوريا لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة»، مؤكداً أن هناك حالة تركيز من جانب فيتوريا بشأن اختيار عناصر المنتخب التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024.

وتابع حسين في تصريحاته أن فيتوريا لا يقبل التدخلات في عمله، مؤكداً ان اتحاد الكرة لا يتدخل في عمله، ونعمل من أجل توفير جميع طلباته قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يتدخل للصلح بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، مشيراً إلى أن المستشار محمد عبده صالح الأقرب لرئاسة لجنة التظلمات، بدلاً من المستشار عادل الشوربجي.