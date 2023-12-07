مهيب عبد الهادي: معتمد جمال مديرا فنيا لنادي الزمالك

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن معتمد جمال عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب :معتمد جمال مدير فني بعقد رسمي لنادي الزمالك حتي نهاية الموسم.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الفقرة تركيز معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل الفنية في المساحات الصغيرة، بجانب الاهتمام بعملية الضغط الفردي والجماعي على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.