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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أدانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، القرار البريطاني بتنفيذ طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة، قائلة إن القرار يذكرنا "بماضي لندن الاستعماري المخزي".

وقالت حماس في بيان: “ندين نية بريطانيا استخدام جيشها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفة أنه على بريطانيا تصحيح موقفها التاريخي، الذي هو إهانة لشعبنا، وأن تكفر عن وعد بلفور، الذي هو خطيئة القرن، بدلا من ارتكاب خطيئة أخرى وتذكير العالم بماضيها الاستعماري المخزي”.

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كما دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بريطانيا إلى إنهاء اعتمادها على الولايات المتحدة وسحب دعمها لإسرائيل.

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