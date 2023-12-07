إعلان حاسم من الأمم المتحدة بشأن التهجير القسري لأهالي غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، إن وتيرة الهجوم العسكري في جنوب غزة تكرار لما كانت عليه شمالا ولا مكان آمن.

وأكد جريفيث، أنه “لن يكون هناك تهجير قسري لأهالي غزة”، مشيرا إلي أن “ما يحدث في غزة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين”.

وقال: “أكثر من مليوني شخص في غزة لا يدرون ما هو مستقبلهم والضغط سيزداد على الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأيام القادمة”.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: “الفلسطينيون يدفعون للتوجه إلى جنوب غزة لكنهم لا يجدون مناطق آمنة”.

وأوضح جريفيث: “نتفاوض بشأن فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة وهناك بعض المؤشرات الواعدة”.

وأكد أنه “يجب وقف إطلاق نار في غزة لإنهاء هذا الدمار”.