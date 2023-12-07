مقتـ ل نجل مسؤول إسرائيلي كبير في معارك بقطاع غزة

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا عن مصادر عبرية أن نجل عضو كابينيت الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت قتـ لوا في معارك قطاع غزة.

كما أشارت الوكالة إلي أن اثنين من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي قتـ لوا أيضا في المعارك البرية بقطاع غزة.

وكانت كتائب القسام نجحت تفخيخ عين نفق في الشيخ رضوان حيث تم تفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



ومن جانبها ذكرت سرايا القدس انها قصفت تجمعات عسكرية لجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.



وبلبنان؛ استهدف حزب الله اللبناني موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة حيث حقق فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني استشهاد أحد مقاتليه من بلدة المجادل جنوب لبنان.