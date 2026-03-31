الحرب مع إيران .. سماع دوي انفجارات في الرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء سلسلة من الانفجارات، في أحدث موجة تصعيد ضمن الهجمات الإيرانية على المملكة، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وتتعرض السعودية منذ نهاية الشهر الماضي لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ، أسفرت أحدها صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة شخصين إثر سقوط شظايا بعد اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج، الواقعة جنوب شرق العاصمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران والتحالفات الأمريكية والإسرائيلية، حيث تتزايد المخاوف من توسع رقعة العمليات العسكرية وتأثيرها على الأمن الإقليمي واستقرار حركة الملاحة والطاقة في الخليج العربي.