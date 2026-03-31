حسن الرداد يوجه رسالة إلى إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها

وجه الفنان حسن الرداد رسالة إلى إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الرداد صورة لإيمي سمير غانم عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” وعلق قائلا: كل سنة وانتى طيبة يا أخف دم وأطيب قلب فى الدنيا وعقبال مليون سنة ودايما مبسوطة وسعيدة وناجحة يا روح قلبي".



أعلن المخرج الكبير خالد جلال عن عمل مسرحي جديد يجمع فيه النجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم.

وشارك خالد جلال عددا من الصور التي تجمعه بالنجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها والمنتج أحمد السبكي ونجله عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً: “قريبا بإذن الله.. مسرح جميل”.