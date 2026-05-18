بين ضغوط العقوبات وشبح التصعيد.. هل تنجح المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تجنب المواجهة؟

تعيش المنطقة مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مفاوضات متعثرة وضغوط اقتصادية متزايدة تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي والدولي. وبين تحركات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة، واستعدادات عسكرية تثير المخاوف من انفجار الأوضاع، يترقب العالم مصير التفاهمات المطروحة وإمكانية الوصول إلى اتفاق يجنّب المنطقة مواجهة جديدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وفي الوقت الذي تتمسك فيه طهران بشروطها المتعلقة برفع العقوبات وضمان استمرار أي اتفاق مستقبلي، تواصل واشنطن ممارسة سياسة الضغط، وسط تحذيرات من أن فشل المفاوضات قد يدفع الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة وتعقيدًا.

جيمس روبنز: الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق

قال جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولي، إنّ تصريحات الرئيس ترامب بشأن أن الوقت ليس في صالح إيران تعكس تأثير الحصار الاقتصادي والتداعيات الكبيرة التي تواجهها طهران، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية أثرت على البنية التحتية لتخزين الطاقة داخل إيران، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية يجعل من الصعب على إيران تحمل هذه الأوضاع لفترة طويلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حديث ترامب قد يتضمن أيضًا إشارة إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في أي وقت، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأكد، أن إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني تسبب بدوره في تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، كما أن الولايات المتحدة تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الحالية.

وأوضح جيمس روبنز أن الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي، تعكس رغبة إيرانية في الوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

ولفت إلى أن العديد من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، ترغب في منع تكرار الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، مع وجود حالة من الحذر بشأن مدى التزام إيران بأي تعهدات مستقبلية تتعلق بعدم تكرار تلك الهجمات.

العالم يترقب الرد الأمريكي على المقترح الإيراني بشأن مفاوضات وقف الحرب

عرض برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "العالم يترقب الرد الأمريكي على المقترح الإيراني بشأن مفاوضات وقف الحرب"، حيث تتواصل تطورات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعثر واضح في مسار التفاهمات، وسط تصاعد الحديث عن شروط أمريكية جديدة، ومخاوف متزايدة من عودة التوتر إلى مسار أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، تتمسك طهران بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها رفع العقوبات بشكل تدريجي، وتقديم ضمانات بعدم الانسحاب من أي اتفاق مستقبلي، إلى جانب الاعتراف بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو ما يبقي فجوة الخلاف قائمة بين الطرفين حتى الآن.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تدرس الرد الإيراني في ضوء هذه المحددات، مشيراً إلى أن الوصول إلى اتفاق لا يزال ممكناً، لكنه يتطلب التزاماً واضحاً من الجانب الإيراني بالشروط المطروحة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات تعثر المفاوضات، خاصة مع مؤشرات على استعدادات عسكرية في المنطقة، حيث تتابع إسرائيل تطورات الملف عن كثب، مع تقارير تشير إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي سيناريوهات محتملة خلال المرحلة المقبلة.

كما دفعت هذه التطورات عدداً من الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف تحركاتها السياسية، في محاولة لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، خاصة في ظل إدراك واسع لحساسية هذا الملف وانعكاساته المباشرة على الاستقرار الإقليمي.

وفي ظل استمرار هذا التباين، تبقى المفاوضات مفتوحة على عدة احتمالات، بين إمكانية استئناف جولات جديدة من التفاوض خلال الفترة المقبلة، أو استمرار حالة الجمود، مع تصاعد المخاوف من تحول التوتر السياسي إلى مواجهات ميدانية أوسع.

وبين مساعي التهدئة والتحركات العسكرية، تقف الأزمة الأمريكية الإيرانية عند مرحلة دقيقة، تترقب فيها الأطراف المعنية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد، أو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوتر.