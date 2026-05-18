تراجع شعبية ترامب إلى 37% بسبب إيران وإسرائيل والأزمة الاقتصادية

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز تراجعًا في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب على إيران وإسرائيل بين الناخبين الأمريكيين.

انهيار شعبية ترامب

في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي أعقبت الحرب على إيران، انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 37%، وهو أدنى مستوى لها منذ عودته إلى منصبه، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع جامعة سيينا.

وتُعدّ الحرب على إيران عاملًا رئيسيًا في تراجع شعبيته إذ يرى ما يقرب من ثلثي الناخبين أن قراره بشن الحرب كان خاطئًا، على الرغم من تأييد 70% من الجمهوريين لهذه الخطوة.

ويحمل الاستطلاع أخبارًا قاتمة لإسرائيل أيضًا، فقد أعرب عدد أكبر من المستطلعين - 37% مقابل 35% - عن تعاطفهم مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.

ويزداد هذا التفاوت وضوحًا بين المستطلعين الشباب حتى سن 29 عامًا، حيث قال 14% فقط إنهم يدعمون إسرائيل أكثر، مقابل 64% للفلسطينيين.

وفي جميع المجالات السياسية الرئيسية التي شملها الاستطلاع - الهجرة، والاقتصاد، وإيران، وتكاليف المعيشة - تراجعت شعبية ترامب بشكل كبير.

أعرب 49% من الناخبين عن استيائهم الشديد من تعامل ترامب مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما أبدى 56% موقفاً مماثلاً تجاه الحرب مع إيران. وقال أكثر من نصفهم إنه لا ينبغي لترامب العودة إلى الحرب مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، أيّد 37% فقط من المستطلعة آراؤهم - و5% فقط من الفئة العمرية 18-29 عاماً - تقديم "دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل".