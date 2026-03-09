قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بالقفطان.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
ميرنا محمود

شاركت الفنانه إيمي سمير غانم جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهرت إيمي سمير غانم بإطلالة رمضانيه لافته مرتدية قفطان باللون الأبيض في الاسود ،مما حازت الصورة علي إعجاب وتفاعل متابعيها.

و كانت قد تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم،  خلال لقائها مع الإعلامي نيشان عن مقارنتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز.


وأوضحت إيمي سمير غانم أنه لا توجد أي علاقة تجمعها بياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنه لا مجال للمقارنة بينهما على مستوى الكوميديا، لاختلاف الجيل والخبرة الفنية بين الطرفين.

وقالت إيمي: «لو هنتقارن في الكوميديا مالناش دعوة ببعض، ياسمين جيل وأنا جيل تاني خالص، أنا كنت بتفرج عليها وهي بتمثل في امرأة في زمن الحب، فإحنا مش جيل واحد علشان نتقارن».
وأضافت أنها لا تعرف ياسمين عبد العزيز بشكل شخصي، موضحة: «أنا معرفش ياسمين عبد العزيز، أعرف كل جيلها لكن هي لا، شوفتها مرة واحدة بس وسلمت عليها».

ايمي سمير غانم صور ايمي سمير غانم اعمال ايمي سمير غانم اطلالات ايمي سمير غانم

