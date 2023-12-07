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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرق منازل وإنهاء حياة مدنيين .. المرصد الأورومتوسطي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية تحرق منازل في بيت لاهيا وتقتل مدنيين يرفعون الرايات البيضاء.

وأضاف أن “إسرائيل تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة”.

وتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “وثقنا اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الغرب بدعم “إبادة جماعية” من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في مستهل محادثات في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكجزء من سلسلة من الاجتماعات التي ركزت على الشرق الأوسط، استقبل بوتين رئيسي في الكرملين بعد يوم من زيارته للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث ناقش أسعار النفط والحروب في غزة وأوكرانيا.

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وفي تصريحات افتتاحية متلفزة، قال بوتين إنه “من المهم جدا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في الأراضي الفلسطينية”.

ورد رئيسي: “ما يحدث في فلسطين وغزة هو بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية”.

بيت لاهيا الاونروا غزة شمال غزة

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