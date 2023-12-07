عائلات الرهائن يضغطون على أمريكا وإسرائيل لاستئناف المفاوضات

أصدرت عائلات المواطنين الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس كرهائن بيانا مشتركا يدعو الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية إلى العودة إلى المفاوضات لإطلاق سراح 138 رهينة، بينهم ثمانية أمريكيين، من الأسر.

وجاء في البيان: “إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية وغير آمنة مع القليل من الطعام لإعالتهم”.

وأضاف: “لم نتلق أي معلومات حول ما إذا كان أفراد عائلتنا أحياء أم أموات، أو ما إذا كانوا مصابين بجروح خطيرة، أو ما إذا كانوا قد تلقوا أي رعاية طبية على الإطلاق”.

وتابع البيان: “حتى الآن، لم تقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد بزيارة الرهائن وتقديم الرعاية المنقذة للحياة.. لن يهدأ لنا بال حتى يتم إعادة كل رهينة إلى ديارهم بأمان”.