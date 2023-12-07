انفوجراف.. مصر بالمركز 35 عالميًا والأولى إفريقيًا في الإنفاق على البحث العلمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ما حققه التعليم العالي .

وأوضح الانفوجراف ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر حقق خلال عام 2023 العديد من الإنجازات والنجاحات، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم العالي والنهوض به، وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الى انه من أبرز هذه الإنجازات: تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، حيث جاءت في المرتبة 89 من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز 99 في 2022 والمركز 108 في 2013، كما جاءت في المركز 35 عالميًا والأولى إفريقيًا في الإنفاق على البحث العلمي من بين 86 دولة خلال عام 2022.