الضحايا في تزايد.. صحفية فلسطينية تكشف آخر التطورات بقطاع غزة

قالت روان الصوراني، صحفية في غزة، إنه يوجد حالة من الازدحام في المحافظات الجنوبية بعد حالة نزوح شديدة في مدينة غزة بسبب القصف الصاروخي على المناطق الشرقية للمحافظات من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى السماح بشكل مستمر لصوت طيران الاستطلاع الإسرائيلي، وهو ما يستمع إليه المواطنون بشكل مكثف.

الوضع في غزة

وأضافت "الصوراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن قنابل الإنارة تنطلق بين حين وآخر على الأحياء السكنية التي يتم استهدافها بعد إطلاق قنابل الإنارة، أما فيما يتعلق بالمشهد شمال القطاع مازالت الاشتباكات مستمرة بين الفصائل المسلحة والجيش الإسرائيلي.

وتابعت، أن مخيم جباليا مازالت تشهد مجازر في ضوء الانقطاع عن الخدمة إذ أن المستشفيات تخرج عن الخدمة واحدة تلو الأخرى، والمستشفى الأخيرة التي كانت تقدم الخدمات انقطعت الخدمة فيها، وبالتالي 400 ألف شخص لا يتلقون أي خدمات صحية، وهو ما يجعل هناك أعداد عالية من الضحايا، والإصابات تتساقط ولا يمكن لسيارات الإسعاف أو الدفاع المدني للوصول.

واستكملت، أن هناك ضربات صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي، ومازال هناك تركيز على مراكز الإيواء التي تأوي آلاف النازحين، الذين ظن الفلسطينيون أنها أماكن آمنة تابعة للأمم المتحدة.

وواصلت، أن إسرائيل طلبت من المواطنين النزوح إلى محافظة رفح بإدعاء أنها منطقة آمنة، موضحة أنه تم فتح المساجد أمام المواطنين للتواجد فيها، ألا أن الطيران الإسرائيلي يكثف ضرباته، ومازال هناك ازدياد كبير في أعداد الضحايا.